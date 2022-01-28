Cauca Yerlisi liderlerinden Camayo, FARC saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika

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Camayo için düzenlenen cenaze töreni

Yerli Muhafız Koordinatörü Jorge Ulcue'nin açıklaması Cauca Yerli Bölgesel Konseyi'nin eski koordinatörü Jose Albeiro Camayo, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları tarafından öldürüldü. Camayo için düzenlenen cenaze töreninde geleneksel müzikler çalındı.

Bu yıl içinde Cauca'nın yerli gruplarına yapılan üçüncü saldırı olduğunu söyleyen Yerli Muhafız Koordinatörü Jorge Ulcue, 14 Ocak'ta yapılan saldırıda da 2 kişinin öldürüldüğünü ve ölenlerden birinin 14 yaşından küçük bir çocuk olduğunu belirtti.