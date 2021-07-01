Caulker'ın kumar ya da alkole bulaşması halinde sözleşmesinin feshedileceği ileri sürüldü

Tam normalleşme başladı, bakanlık salgın rehberini güncelledi! Her şey sil baştan

Kanal İstanbul için gümüş para basıldı! Kişi başı bir adet alınabiliyor, işte fiyatı

Geçen sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelen İngiliz stoper Steven Caulker, boşa çıkmasıyla bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katıldı. Başkan Ali Koç'un Caulker ile yaptığı görüşmede 'eski problemleri' gündeme getirdiği belirtildi.

SÖZ ALDI

Başkan Koç'un Caulker'la yaptığı görüşmede geçmişteki kumar ve alkol illetine olan bağımlılığına düşmemesi için söz aldığı öne sürüldü. Ve sözleşmeye de güvence olarak aynı şeyleri tekrarlaması halinde tek taraflı olarak feshedileceğine dair madde koyulduğu iddia edildi.

Steven Caulker'ın bu olayların geçmişte kaldığını, aynı şeyleri tekrarlamayacağına dair söz verdiği belirtildi.