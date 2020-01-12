Cavaliers, Cedi'nin "double double" yaptığı Nuggets deplasmanından galip ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Cavaliers, Cedi'nin 'double double' yaptığı Nuggets deplasmanından galip ayrıldı - Son Dakika Spor

Cavaliers, Cedi'nin "double double" yaptığı Nuggets deplasmanından galip ayrıldı

11 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 11 sayı, 12 ribauntla tamamladığı Denver Nuggets karşılaşmasını 111-103 kazandı.

Cavaliers, Cedi'nin

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 11 sayı, 12 ribauntla tamamladığı Denver Nuggets karşılaşmasını 111-103 kazandı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin 4. en düşük galibiyet yüzdesine sahip Cleveland Cavaliers, Batı Konferansı'nın 3. sırasındaki Denver Nuggets'ı deplasmanda 111-103 yendi.

25 sayı kaydeden Collin

Sexton, 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cavaliers'ın en skoreri oldu. Kevin Love 19 sayı, 15 ribaunt, Tristan Thompson 18 sayı, 13 ribaunt, Cedi Osman da 11 sayı, 12 ribaunt, 4 asistle "double double"a imza attı.

Ligin zirvesindeki Milwaukee Bucks'ta forma giyen Ersan İlyasova, Portland Trail Blazers deplasmanından 122-101 galip ayrıldıkları mücadelede 2 sayı, 3 ribaunt üretti.

Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın, deplasmanda Dallas Mavericks'e 109-91 yenildiği müsabakada 2 sayı, 2 asistle oynadı.

Harden 20 bin sayıya ulaştı

Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'u 139-109 mağlup etti.

Rockets'ta James Harden 32 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, Russell Westbrook 30 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, Isaiah Hartenstein de 17 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

20 bin sayı barajını geçen Harden, NBA tarihinde bunu başaran 45. oyuncu oldu.

Sonuçlar

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 139-109

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 140-105

Detroit Piston-Chicago Bulls: 99-108

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 110-125

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 109-91

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 103-111

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 101-122

Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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