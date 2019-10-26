Son Dakika Haberleri: Cavaliers, Cedi Osman'ın sözleşmesini resmen uzattı
Son Dakika Spor Cavaliers, Cedi Osman'ın sözleşmesini resmen uzattı

Cavaliers, Cedi Osman'ın sözleşmesini resmen uzattı

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'da, milli sporcu Cedi Osman'ın sözleşmesi uzatıldı.

Cavaliers, Cedi Osman'ın sözleşmesini resmen uzattı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'da, milli sporcu Cedi Osman'ın sözleşmesi uzatıldı.


Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cleveland Cavaliers ve Cedi Osman, oyunucunun sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır." ifadeleri yer aldı.


Milli basketbolcunun sözleşmesinin kaç yıl uzatıldığıyla ilgili bilgi verilmedi.


ABD basınında çıkan haberlere göre, önümüzdeki sezon kontratı sona erecek olan Cedi Osman'ın yeni sözleşmesi 4 yıllık olacak ve toplamda 30,8 milyon dolar kazanacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Cleveland Cavaliers, Cedi Osman, basketbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:29 
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