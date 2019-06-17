Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladı
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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Kaplan ile resmi görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.
Gençlerbirliği
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:51 Kaynak: DHA
Kulübü Başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü
ile yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Kaplan
ile resmi görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.
Başkan Murat Cavcav, "Dün olağan genel kurulumuzu tamamladık. Bugün yeni yönetim kurulumuzla birlikte toplantımızı yaptık. Hoca konusunda Mustafa Kaplan için fikir birliğine vardık. Kendisiyle görüşeceğim, yakın zamanda da bunu size açıklayacağız" dedi.
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