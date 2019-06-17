Son Dakika Haberleri: Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladı
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Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladı

15 dakika önce

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Kaplan ile resmi görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.

Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladı, System.String[]
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Kaplan ile resmi görüşmelere başlayacaklarını açıkladı. 
Başkan Murat Cavcav, "Dün olağan genel kurulumuzu tamamladık. Bugün yeni yönetim kurulumuzla birlikte toplantımızı yaptık. Hoca konusunda Mustafa Kaplan için fikir birliğine vardık. Kendisiyle görüşeceğim, yakın zamanda da bunu size açıklayacağız" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:51 Kaynak: DHA
MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan, Spor
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