Son Dakika Haberleri: Çavdarhisar'a Mehteran Ekibi

Çavdarhisar'a Mehteran Ekibi

1 saat önce

Taşıdığı sayısız medeniyet izleri ile bilinen Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde "Mehteran Ekibi" kurulması çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Çavdarhisar'a Mehteran Ekibi, System.String[]
Taşıdığı sayısız medeniyet izleri ile bilinen Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde "Mehteran Ekibi" kurulması çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çavdarhisar Tarım Meslek Lisesi bünyesinde kurulan dernek başkanlığının projesi ile, mehteran ekibimizin elbise ve diğer ekipman malzemeleri de temin edildi. Mehteran ekibimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında hünerlerini sizlere sunacaktır. İlçemize hayırlı olsun"ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

Meslek Lisesi, Kütahya, Çavdarhisar, Yaşam
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