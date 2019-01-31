Çavdarhisar Aizanoi Antik Kent'e Ye Yeni Tesis
1 saat önce
Kütahya'nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Aizanoi misafir karşılama alanı ve dükkan yapımlarında sona gelindiğini ifade etti.
Kütahya
'nın Çavdarhisar
Belediye Başkanı Halil Başer
, Aizanoi misafir karşılama alanı ve dükkan yapımlarında sona gelindiğini ifade etti.
Turizm açısından oldukça önemli olan bir projenin bitirilme aşamasına gelmesinin oldukça önemli olduğunu belirten Başkan Başer, "Göreve geldiğimiz günden beri ilçemiz için aralıksız çalışıyoruz. Konut inşaatları, İlçe Emniyet Binası, Aizonai
misafir karşılama alanı ve içerisinde barındırdığı dükkanlar, meslek yüksekokul binası ve Çavdarhisar evi bu hizmetlerden bazıları.
İlçemizi turizm kenti yapmak için kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ayrıca çok yakında başlayacak olan dev projeyle Çavdarhisar, Kütahya ve ülke turizminde hak ettiği yeri alacaktır. Biz Çavdarhisar için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:59 Kaynak: İHA
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