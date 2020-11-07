Çavdarhisar'da 4 bin kilogram "Macar Fiği tohumu" dağıtıldı - Son Dakika

Çavdarhisar'da 4 bin kilogram "Macar Fiği tohumu" dağıtıldı
07.11.2020 09:45
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 51 çiftçiye İl Özel İdare kaynaklı 4 bin kilogram Macar Fiğ tohumu dağıtıldı.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 51 çiftçiye İl Özel İdare kaynaklı 4 bin kilogram Macar Fiğ tohumu dağıtıldı.
Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Üreticilerimize, bütçesi Bakanlığımız ve İl Özel İdaresi tarafından karşılanan ve İl Müdürlüğümüz tarafından gönderilen 4 bin kilogram Macar Fiği Tohumu dağıtımını gerçekleştirdik. Afşar, Yeşildere ve Barağı köylerimizden 51 adet çiftçimize, personelimiz tarafından dağıtımı gerçekleştirilen tohumlarımızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler" ifadeleri kullanıldı - KÜTAHYA
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