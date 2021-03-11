Çavdarhisar'da "Çini işlemeciliği"

Kütahaya'nın Çavdarhisar ilçesinde yeni kurulan Aizanoi Kadın Kooperatifi ve İşkur İl Müdürlüğü işbirliği ile "Çini işlemeciliği" kursu açılacağı bildirildi.

Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde İşkur İl Müdürlüğü destekli açmayı planladığımız çini işlemeciliği kursumuz için kurs yeri ve etkilerini yerinde görmek amacıyla, İşkur İl Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından ilçemizde yeni faaliyete başlayan Aizanoi Kadın Kooperatifi ziyaret edildi. Kooperatif üyelerine girişimcilik ve açılacak kurs üzerine bilgiler verildi. Açılacak çini işlemeciliği kursunun ilçemizde kadınlar üzerinde ekonomik katkısının olacağı konusunda fikir birliğine varıldı. Ziyaret sırasından gözleme yapan Kooperatif üyelerimize ikramları için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA