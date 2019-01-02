Son Dakika Haberleri: Çavdarhisar'da Kaza: 1 Yaralı

Çavdarhisar'da Kaza: 1 Yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çavdarhisar'da Kaza: 1 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Çavdarhisar - Emet yolunun 5. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Özer Uygun idaresindeki 34 LRE 77 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü Öze Uygun yaralandı.

Yaralı Uygun, yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis Ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.(YD-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:37 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hamama Giden 18 Kadın Hastanelik Oldu Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı! Öğretim Görevlisi Odasında Öldürüldü

Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı Darp Olayına Karışan 3 Kişi, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 20:38:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavdarhisar'da Kaza: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]