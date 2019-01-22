Çavdarhisar'da Kütüphane Yenileme Çalışmaları
1 saat önce
Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, Çavdarhisar Halk Kütüphanesi'nde yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
Kütahya
'nın Çavdarhisar
Kaymakamı Furkan Berber, Çavdarhisar Halk Kütüphanesi'nde yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
Yapılan çalışmalarla ilgili Kaymakam Berber'e Bilgi veren Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, "Daha rahat, daha modern bir ortamda İlçe halkımız ve öğrencilerimizin hizmet alabileceği, kitap okuyabileceği ortamın oluşturulması için gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Özellikle yaz aylarında İlçe Halk Eğitim Merkezimizin bahçesinde vatandaşlarımızın çaylarını içip kitaplarını okuyabileceği rahat huzurlu bir ortamı oluşturmak istiyoruz. Yenileme çalışmalarının bitmesine çok az kaldı.İlçemiz modern bir kütüphaneye kavuşuyor" diye konuştu.
Kaymakam Berber, yaptığı açıklamada, "Kütüphanelerin ilçeler için oldukça önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Yenileme çalışmaları oldukça ayrıntılı ve palanlanan şekilde devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Halk Eğitim Müdürümüz ve Personeline, İlçe Halk Kütüphanesi Personeline çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:52 Kaynak: İHA
Oyuncu Gürgen Öz, Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liralık Kitabını Sert Bir Dille Eleştirdi
Müjdat Gezen, Metin Akpınar'la Yargılandıkları Davaya İlişkin Kitap Yazdı
Keles'te Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor
Sedat Peker, Ne İş Yaptığını ve Aylık Gelirini Açıkladı