Son Dakika Haberleri: Çavdarhisar'da Kütüphane Yenileme Çalışmaları

Çavdarhisar'da Kütüphane Yenileme Çalışmaları

1 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, Çavdarhisar Halk Kütüphanesi'nde yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Çavdarhisar'da Kütüphane Yenileme Çalışmaları, System.String[]
Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, Çavdarhisar Halk Kütüphanesi'nde yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalarla ilgili Kaymakam Berber'e Bilgi veren Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, "Daha rahat, daha modern bir ortamda İlçe halkımız ve öğrencilerimizin hizmet alabileceği, kitap okuyabileceği ortamın oluşturulması için gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Özellikle yaz aylarında İlçe Halk Eğitim Merkezimizin bahçesinde vatandaşlarımızın çaylarını içip kitaplarını okuyabileceği rahat huzurlu bir ortamı oluşturmak istiyoruz. Yenileme çalışmalarının bitmesine çok az kaldı.İlçemiz modern bir kütüphaneye kavuşuyor" diye konuştu.

Kaymakam Berber, yaptığı açıklamada, "Kütüphanelerin ilçeler için oldukça önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Yenileme çalışmaları oldukça ayrıntılı ve palanlanan şekilde devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Halk Eğitim Müdürümüz ve Personeline, İlçe Halk Kütüphanesi Personeline çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:52 Kaynak: İHA

Kütahya, Çavdarhisar, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Gürgen Öz, Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liralık Kitabını Sert Bir Dille Eleştirdi Müjdat Gezen, Metin Akpınar'la Yargılandıkları Davaya İlişkin Kitap Yazdı

Keles'te Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor Sedat Peker, Ne İş Yaptığını ve Aylık Gelirini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 14:09:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavdarhisar'da Kütüphane Yenileme Çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]