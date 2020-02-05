Çavdarhisar'da Muhtarlar Derneği açıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Çavdarhisar'da Muhtarlar Derneği açıldı - Son Dakika

Çavdarhisar'da Muhtarlar Derneği açıldı

6 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarının kurmuş olduğu Çavdarhisar Muhtarlar Derneği faaliyetlerine başladı.

Çavdarhisar'da Muhtarlar Derneği açıldı, System.String[]

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarının kurmuş olduğu Çavdarhisar Muhtarlar Derneği faaliyetlerine başladı.


Çavdarhisar Muhtarlar Derneği ve Lokali'nin açılışına Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, kurum ve daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Yapılan duanın ardından Çavdarhisar Kaymakamı Akbulut ve Belediye Başkanı Başer tarafından kurdele kesilerek dernek binasının açılışı gerçekleştirildi.


Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Bu derneğin açılması konusunda muhtar arkadaşlarımız uzunca bir emek verdi. Açılan bu dernek, muhtar arkadaşlarımızın birlik ve beraberliğini bizlere göstermektedir. Muhtarlarımızın dayanışma içerisinde olması bizleri, hizmet alan vatandaşlarımızı ve kamu hizmeti gören kamu idarelerini memnun eden bir gelişmedir. Bu nedenle ben, tüm muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu derneğin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Çavdarhisar, Halil Başer, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
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