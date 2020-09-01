Çavdarhisar'da organik ata tohumu "Siyez buğdayı" ilk kez yetiştirildi
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bu yıl ilk kez "Siyez buğdayı" yetiştirildiği bildirildi.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bu yıl ilk kez "Siyez buğdayı" yetiştirildiği bildirildi.
Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Ata buğdayı radyasyona karşı dayanıklı bir buğday türü. Birçok ülke bunu herhangi bir radyasyon saldırısına karşı stoklarında bulundurabiliyor. Siyez buğdayı Anadolu'da yetişen bir buğday türüdür. Bu buğday için diğer buğdayların atası diyebiliriz. İlçemizde bu yıl ilk defa deneme amacı ile üretm yapıldı. Verim olarak oldukça güzel sonuçlar aldık. Önümüzdeki yıllarda üretici sayımızı arttırıp bu kaliteli buğdayın ekimini yagınlaştırmak istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA
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