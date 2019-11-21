Son Dakika Haberleri: Çavdarhisar'da protokol kitap okuma etkinliğinde buluştu
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Çavdarhisar'da protokol kitap okuma etkinliğinde buluştu

6 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, "Zaman Dursun Kütahya Okusun" projesi kapsamında halk kütüphanesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Çavdarhisar'da protokol kitap okuma etkinliğinde buluştu, System.String[]

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, "Zaman Dursun Kütahya Okusun" projesi kapsamında halk kütüphanesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.


Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, "Halk Kütüphanemizde Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, Belediye Başkanı Halil Başer, Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven, Çavdarhisar Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, Memur Sen İl Başkanı Fatih Köse, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Barış Başoğlu, okul müdürleri ve daire amirlerinin katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi. Zaman Dursun Kütahya Okusun projesi kapsamındaki etkinlikte, misafirlerimize çay ve ikramlarda bulunduk. Ayrıca misafirlerimize yöresel türkülerimizden oluşan türkü dinletisi sunduk" diye konuştu. - KÜTAHYA

Çavdarhisar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
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