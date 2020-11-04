Çavdarhisar'da PTT binası yıkıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde PTT binası duvarlarında oluşan derin çatlaklar nedeniyle kontrollü olarak yıkıldı.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "İlçemizde 30 sene önce yapılan postane binası duvarlarındaki çatlaklar ve yıkılma tehlikesi olduğundan dolayı boşaltılarak güvenli şekilde yıkımı yapıldı. Postanemiz aynı cadde üzerinde bulunan bir binanın alt katı kiralanarak hizmet vermeye devam ediyor. Yıkımı yapılan yere, yeni postane binası kısa sürede yapılarak hizmete girecek" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA