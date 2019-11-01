Son Dakika Haberleri: Çavdarhisar'da su arama çalışmaları
Son Dakika Yaşam Çavdarhisar'da su arama çalışmaları

Çavdarhisar'da su arama çalışmaları

7 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediyesi, su sorununu çözmek için sondaj çalışmalarına başladı.

Çavdarhisar'da su arama çalışmaları, System.String[]

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediyesi, su sorununu çözmek için sondaj çalışmalarına başladı.


İçme suyu sorununu tamamen çözmek istediklerini belirten Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, "İlçemize 2 kilometre mesafede Abasultan bölgesinde su sondaj çalışmalarına başladık. Kısa zamanda sonuç almayı hedefliyoruz. Çavdarhisar ilçemizin su sorununu tamamen çözmek ana hedefimiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlısı ile bol ve bereketli sular nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:32 Kaynak: İHA
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