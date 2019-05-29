Çavdarhisar'da trafik kazası: 1 ölü

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.



Kaza, Çavdarhisar-Kütahya yolunun 8, kilometresinde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, Çavdarhisar'dan Kütahya istikamtine gitmekte olan Ramazan Lafçı yönetimindeki 61 K 14953 plakalı atık yüklü tır, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu karşi seride gecerek devrildi Kazada tır sürücüsü Ramazan Lafçı(46) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Kütahya-Çavdarhisar yolu 1 saat trafiğe kapalı kaldı.



Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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