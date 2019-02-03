Çavdarhisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü 2 Yaralı
1 saat önce
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.
Kütahya
'nın Çavdarhisar
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Çavdarhisar - Kütahya 4. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Yılmaz Karaca
yönetimindeki 43 SD 218 plakalı otomobol direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole tdevrildi.
Kazada, Yılmaz Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Parlak ve Zehra Koç yaralandı.yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:07 Kaynak: İHA
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