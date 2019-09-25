Son Dakika Haberleri: Çavdarhisar'da trafik kazası: 3 yaralı
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Çavdarhisar'da trafik kazası: 3 yaralı

21 dakika önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çavdarhisar'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Emet-Çavdarhisar yolu Ağarı köyü yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.K. idaresindeki 43 AK 782 plakalı araç ile K.Ö. idaresindeki 03 VH 734 plakalı araç yol ayrımında çarpıştı. Kazada araç sürücüleri A.K., K.Ö. ve 43 AK 782 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.Ö. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Çavdarhisar, Kütahya, Emet, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:41 Kaynak: İHA
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