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Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept - Son Dakika

Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept

26.06.2021 08:58
Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept, System.String[]

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı'nın Turuncu Ofis Projesi kapsamında yenilenerek hizmete girdi.

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı'nın Turuncu Ofis Projesi kapsamında yenilenerek hizmete girdi.

Nüfus hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli olarak yapılması için tasarlanan yeni konsepti inceleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla ülkemiz genelinde nüfus müdürlüklerinde yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak üzere yeni nüfus müdürlüğü konsepti oluşturuluyor. İlçemiz de bu çalışma gerçekleştirildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept
Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept
Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept

İçişleri Bakanlığı, Çavdarhisar, Hisarcık, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni konsept - Son Dakika


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