Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı görevine başladı - Son Dakika

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamlığı görevine atanan Armağan Yazıcı'nın görevine başladığı bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, 17 Mart 1994 tarihinde Düzce ilinin Cumayeri ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretim eğitimini Düzce ilinde tamamladıktan sonra 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. 2016 yılında 4 ay süre ile Polonya'nın Katowice şehrinde yer alan University of Economics in Katowice Üniversitesi'nde akademi eğitimi aldı. 09 Eylül 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak 19 Mart 2018 tarihinde 106. Dönem Mülki İdare Amiri olarak Bolu Valiliği'nde Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde refiklik stajını tamamladı. Zonguldak Kilimli ve Konya'nın Doğanhisar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra Sakarya ilinde Mülkiye Teftiş Stajını tamamladı. Akabinde 5 ay süre ile İngiltere'nin Cambridge şehrinde bulunan Anglia Ruskin Üniversitesi'nde yabancı dil eğitimi aldı.

Evli olan ve ingilizce bilen Kaymakam Yazıcı, 14 Ekim 2020 tarihinde Çavdarhisar İlçesinde göreve başladı. - KÜTAHYA