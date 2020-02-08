"Çavdarhisar ve köylerine hizmet durmayacak" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Çavdarhisar ve köylerine hizmet durmayacak' - Son Dakika

"Çavdarhisar ve köylerine hizmet durmayacak"

6 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı köylerde yol ve altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı köylerde yol ve altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.


AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hüzeyin Yıldız, yaptığı açıklamada, "Afşar- Gökağaç arası 3 kilometrelik asfal yolu bozuk olduğu için kazıyacağız ve zemini genişletip sağlamlaştıracağız. İlçemize bağlı Hacımahmut köyü arasını, 3 kilometrelik sıcak asfalt yaparak köyümüze sıcak asfaltla ulaşım sağlanacak. Çamköy' de içme suyu şebeke hatlarının eskimiş olduğundan dolayı köyümüzde içme suyu sorunu yaşıyorduk, evlere su az geliyordu. Kanalizasyon hatları eski büz sistemi. Büzlerde deforme olduğundan alt yapıyı girip, sıkıntılı olan içme suyu ve kanalizasyon hatlarını değiştiriyoruz. Ayrıca tüm sıkıntılı görülen köylerde, su depolarını elden geçiriyoruz. Köylerimiz dünya standartlarında ve daha sağlıklı su içsin istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Çavdarhisar, Kütahya, Afşar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Edirne'de korkutan görüntü! Hava sıcaklığı düştü, kuşlar donarak öldü
6,8 ile sallanan Elazığ'da baraj gölü üzerindeki görüntü şaşırttı Bursa'da mağaza açılışı nedeniyle yapılan indirim kampanyası izdihama neden oldu Yüzlerce kişinin öldüğü Çin'de insanlar evlerinde yaka paça gözaltına alınıyor

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 16:31:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Çavdarhisar ve köylerine hizmet durmayacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]