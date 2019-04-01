Son Dakika Haberleri: Çavdarhisar Yeniden 'Halil Başer' Dedi

Çavdarhisar Yeniden 'Halil Başer' Dedi

42 dakika önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Belediye Başkanlığı görevine yeniden Halil Başer seçildi.

Çavdarhisar Yeniden 'Halil Başer' Dedi, System.String[]
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Belediye Başkanlığı görevine yeniden Halil Başer seçildi.

Yerel seçimlerde en yakın rakibine yüzde 7 fark atarak seçimleri kazanan Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı teşekkür açıklamasında, "Önce Millet,önce memleket ve tabiki sevdamız Çavdarhisar diye çıktığımız bu yolda bir dönem daha bize hizmet etme mührünü veren Çavdarhisar halkına şükrnlarımı sunuyorum. Ustalık dönemi olacak olan bu önümüzdeki 5 yıl boyunca tüm halkımızı kucaklayarak hep birlikte Çavdarhisar'ın geleceği için mücadele edeceğiz. Hükümetimizce devam ettirilen projolerle çok daha farklı bir çavdarhisar oluşturaağız. Turizm yönünden atağa kalkacak bir Çavdarhisar oluşturacağız. Seçim öncesi verdiğimiz her vaadin sonuna kadar arkasındayız. Rabbimin izniyle halkımızın layık olduğu tüm hizmetler yapılacak. Hiç kimseye gönül kırgınlığımız olmadığını ve Çavdarhisar'ın tarihi güzellikleri ve tarım alanlarıyla hepimizin olduğunun bilinmesini isterim. Önümüzdeki 5 yıl ilçemiz için çok güzel yatırımların olacağı yıl olacaktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:39 Kaynak: İHA

Kütahya, Halil Başer, Çavdarhisar, Politika
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