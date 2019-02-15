Son Dakika Haberleri: Çavdaroğlu: "Algı Operasyonu Yapmaya Çalışıyorlar"

Çavdaroğlu: "Algı Operasyonu Yapmaya Çalışıyorlar"

1 saat önce

Çavdaroğlu:: "Meclis adaylığım hırsımın değil; tam aksi tevazunun ispatıdır"

Çavdaroğlu:

Saadet Partisi Adapazarı Belediye Başkanı Adayı Abidin Birinci'nin "Sizin gibi siyasetçiler bizim için önemlidir" diyerek daveti isteği üzerine, Saadet Partisi'ne gelen ve 1. sıradan Adapazarı Belediye Meclis Üyesi Adayı olan Erenler eski belediye başkanı Ulvi Çavdaroğlu; son günlerde medyada çıkan bazı haberler üzerine açıklamada bulundu.

LİYAKAT

Açıklamasında; "Koltuk hırsı olmayan siyaseti Hakka ve halka hizmet aracı olarak görüp siyasi kariyerinin en üst noktasında bu makamların bir saltanat makamı olmaması gerektiğini ispat için aday dahi olmayan bir kişiyim" diyen Saadet Partisi 1. sıra Adapazarı Belediye Meclis Üyesi Adayı Ulvi Çavdaroğlu; "Siyaset yanlışlarla legal zeminde centilmence mücadele sanatıdır. Benim AK Parti'den Adapazarı Belediye Başkanlığı aday adaylığım; ehliyet ve liyakat söylemlerinin bir algı operasyonu olduğunu kamu oyuna bir ispat olayıdır. Bırakın liyakatı; Erenler'de AK Parti'den Aday adayı olmuş 21 insanı birçok değerli arkadaşı kenara bırakılması, liyakat bir aday belirlemek siyasi etiğe aykırıdır. Meclis adaylığım hırsımın değil tam aksi tevazunun ispatıdır" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:30 Kaynak: Bültenler

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