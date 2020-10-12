Cavit Dursun: "Yapılacak saldırı ve müdahaleler en ağır şekilde cezalandırılacak" - Son Dakika

Cavit Dursun: "Yapılacak saldırı ve müdahaleler en ağır şekilde cezalandırılacak"

12.10.2020 13:21
Cavit Dursun:

Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, avukatlara yönelik yapılan saldırılara tepki göstererek, "Yapılacak saldırı ve müdahaleler en ağır şekilde cezalandırılacak" dedi.

Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, avukatlara yönelik yapılan saldırılara tepki göstererek, "Yapılacak saldırı ve müdahaleler en ağır şekilde cezalandırılacak" dedi.

Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, baro önünde avukatlar ile birlikte düzenlediği basın açıklamasında, avukatlara yönelik yapılan saldırılara tepki gösterdi. Bu saldırıların artış gösterdiğini kaydeden Dursun, "Son zamanlarda adliyelerin içerisinde ve çevresinde bir takım saldırı, dövüş, kavga ve müdahalelerde artış olduğunu gözlemlemekteyiz. Özellikle belirtmek isteriz ki; bu tür olaylarla hak arama iddiasında bulunulamaz. Tam tersine bu tür olaylara karışanlar kendilerince haklı bile olsalar kanun önünde haksız duruma düşecekler ve ağır müeyyideler ile karşılaşacaklardır. Bilinmesini isteriz ki; bu tür davranışların tamamı hak arama özgürlüğüne müdahale, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, görevi yaptırmamak için direnme, yargı görevleri yapanlara karşı çok çeşitli nitelikli suçlara neden olacak olup, bu suçları işleyenlere karşı hem tutuklama, hem adli kontrol kararları hem de kamu davaları yürütülecektir, yürütülmektedir. Bu tür saldırıların tamamını kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dursun, "Son olarak geçen hafta adliye içerisinde bir avukat meslektaşımıza karşı yapılan saldırıya karışan 3 zanlı tutuklanmıştır. Bu vesile ile meslektaşımıza bir kez daha ve tekraren geçmiş olsun diyoruz. Kayseri Barosu olarak bu tür saldırıların her zaman karşısında, hakkın ve meslektaşlarımızın ise her zaman yanında olduk. Bundan sonrada tüm meslektaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Hukuk sistemi toplumsal huzuru ve kamu düzenini sağlamak için bu tür suçlara karşı çok ağır ve özel nitelikli düzenlemeler yapmış olup hak arayan vatandaşlara, şahide, bilirkişiye, yargı çalışanlarına, Cumhuriyet savcılarına, avukat ve hakimlere karşı yapılacak saldırı ve müdahaleler en ağır şekilde cezalandırılacaktır" şekline konuştu. - KAYSERİ

Cavit Dursun: Yapılacak saldırı ve müdahaleler en ağır şekilde cezalandırılacak
Cavit Dursun: Yapılacak saldırı ve müdahaleler en ağır şekilde cezalandırılacak

Zahit Şeyhanoğulları, Kayseri Barosu, Resmi Gazete, Saldırı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cavit Dursun: 'Yapılacak saldırı ve müdahaleler en ağır şekilde cezalandırılacak' - Son Dakika

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