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"Çavuş üzümü" gezisi

9 saat önce

Karabük Ziraat Mühendisleri Odası tarafından Çanakkale ile Bozcaada'daki Çavuş üzümü bağlarına teknik ve kültürel gezi düzenledi.

Karabük Ziraat Mühendisleri Odası tarafından Çanakkale ile Bozcaada'daki Çavuş üzümü bağlarına teknik ve kültürel gezi düzenledi.


Karabük Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Adem Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu Çavuş üzümüyle Bozcaada Çavuş üzümünün teknik açıdan değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.


Safranbolu Çavuş üzümünün Karabük için çok önemli olduğunu ifade eden Aydın, "Ecdadın imkansızlıklar içerisinde can vererek düşmana 'dur' dediği ve 'Çanakkale geçilmez' dedirttiği alanları meslektaşlarımızla birlikte görme imkanımız oldu. Ayrıca kitaplarda okuduğumuz, okurken duygulandığımız ve gururlandığımız bu kıymetli toprakları gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın da görmesini sağlayarak bu vatanın kolay kazanılmadığını yerinde görmelerine vesile olduk" dedi. - KARABÜK

Ziraat Mühendisleri Odası, Bozcaada, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:41 Kaynak: İHA
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