"Çavuş üzümü" hasadı başladı - Son Dakika

"Çavuş üzümü" hasadı başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen "Çavuş üzümü"nün hasadı başladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen "Çavuş üzümü"nün hasadı başladı.

Safranbolu ilçesinde uzun yıllardır yetiştirilen ince kabuklu olması, hoş kokusu ve kalitesiyle dikkat çeken "Çavuş üzümü" hasadı başladı.

3 bin yıllı bir geçmişe sahip olan tarihi ilçede önemli bir yer kaplayan bağcılık, bin 700 dekar alanda yapılmaya devam ediliyor.

"Çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri de bulunan Çavuş üzümü, ince kabuğu, az çekirdek sayısı, salkım şekli orta iri şekliyle dikkat çekiyor.

İlçede 13 yıldır üzüm yetiştiriciliği yapan Emine Özkan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Çavuş üzümünün atalarından kaldığını söyledi.

Çavuş üzümünün ince kabuklu, hoş kokulu olduğunu ifade eden Özkan, 3 dönümlük alanda üzüm yetiştiriciliği yaptıklarını belirtti.

Özkan, "Eşim ve oğlum sıkıştığım zaman yardım ediyorlar, ağırlık bende. Çapalaması bende, ilaçlamayı oğlum ile eşim yapıyor. Pazarlara ve marketlere veriyoruz. Hasat zamanı da başladı. Baya erkenciler oldu bitti. Şimdi ise çavuş zamanı" dedi.

Çok meşakkatli bir iş olduğunu aktaran Özkan, "Şubat ayında budama ile başlıyor. Bağlaması, ayırtması, aralarındaki fazla yolluklarını almak. Yetiştirdiğin zamanda yorgunluğun gidiyor. Devletin teşvikleri ile köyümüzde bağcılık yeniden canlandı ve ayaklandı. Bizde merak ettik yapıyoruz. İnşallah torunlarımızda yapar. Biz 13-15 yıldır yapıyoruz. Burası meyvelikti. Suyumuz olmadığı için bağcılığa döndük. Arkamda 3 tane torunum var. İnşallah onlarda devam ettirir. Onlara toprağı sevdirmeyi aşılamaya çalışıyorum" diye konuştu.

Kayınpederinin yanında çırak olarak yetiştiğini belirten Özkan, hem hatırası hem de çok sevdiği için bırakamadığını kaydetti. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 15:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Çavuş üzümü' hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

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