Çavuş üzümü hasadı devam ediyor - Son Dakika

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, bağcılık açısından oldukça eski bir tarihi olan "Çavuş üzümü" hasadına katıldı.

Safranbolu Çavuş üzümünün üretimini yerinde incelemek üzere Konarı köyünde uzun süredir üzüm yetiştiriciliği yapan Hasan Yakupoğlu'na ait bağı ziyaret eden Kaymakam Türköz, bağ sahibinden bilgi alarak, Safranbolu ve çevresinin bağcılık açısından oldukça eski bir tarihi olduğunu, iklim ve toprak yapısı itibariyle de sofralık üzüm yetiştiriciliğinin geniş alanlara yayıldığını söyledi.

Safranbolu'nun hemen hemen bütün köylerinde Safranbolu Çavuş üzümü yetiştiriciliğinin yapıldığına değinin Türköz, "İlçemiz'deki mevcut bağ sayısının artırılması ve Safranbolu Çavuş üzümünün tanıtımı için gerekli desteği, projelerle sağlamaya devam edeceğiz. Değerli üreticimize ve tüm üreticilerimizin üzüm hasadının hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Yakupoğlu ile uzun bir süre sohbet eden Kaymakam Türköz'e, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre eşlik etti. - KARABÜK