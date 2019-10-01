"Çavuş üzümü"ne coğrafi işaret başvurusu

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "çavuş üzümü" için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Ayvalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, "çavuş üzümü"nün Karabük'e özgü ürün çeşidi olduğunu ve diğer çavuşlardan farklı olduğunu dile getirdi.

"Çavuş üzümü"nün dolgun ve iri yapıda bir salkım özelliği ve iri açık sarı renkli bir dane rengine sahip olduğunu belirten Ayvalık, "Bir iki çekirdeklidir ve ince kabukludur. 'Çavuş üzümü'nü Bozcaada ve diğer çavuşlardan ayıran en büyük özelliği budur." dedi.

Ayvalık, "çavuş üzümü"nün kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Çavuş üzümü' için coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Diğer çavuş üzümleriyle ilgili nihai karara enstitü varamadı. Biz bazı verileri toplayıp coğrafi işaret almak için yol kat edeceğiz." diye konuştu.