Çavuşçu Gölü'nde yasak dönem denetimleri sürüyor - Son Dakika

Çavuşçu Gölü'nde yasak dönem denetimleri sürüyor

Konya'da bulunan Çavuşçu Gölü'nde yasak dönem denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

Konya'da bulunan Çavuşçu Gölü'nde yasak dönem denetimlerinin devam ettiği bildirildi. Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde yer alan Çavuşçu Gölü'nde üreme mevsimi dolayısıyla devam eden su ürünleri avlanma yasağına karşı denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Ekiplerin denetimleri göl çevresinde ve göl yüzeyinde aralıksız devam ederken, yasak dönemde balık avlamak amacıyla sulara serildiği belirlenen bin 800 metre uzunluğunda misina ağı ele geçirildi. Gölden toplanarak kıyıya çıkarılan balıkçı ağlarına, imha edilmek üzere el konuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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