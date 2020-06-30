Çavuşcugöl'de temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika

Ilgın'ın 3 km kuzey batısında Sultan Dağları'nın Kuzey eteklerinde 51 kilometrekare alana sahip olan Ilgın Çavuşcu Gölü'nde Ilgın Belediyesi tarafından gölde oluşan sazlıkların temizliğine başlandı.

Sokak, mahalle ve caddelerde yürütülen temizlik çalışmalarına ara vermeden devam eden Ilgın Belediyesi, geçtiğimiz günlerde başlatmış olduğu kanal ve dere temizlik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek ilçede bulunan Çavuşcu Gölün'de de oluşan sazlıkların temizlenmesi için kolları sıvadı.

Temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, "Kanal ve dere ıslah çalışmalarımıza ek olarak bugün de Çavuş Göl'de oluşan sazlık alanların temizlik çalışmasını özel amfibik araç ile yapıyoruz. Hem göl yüzeyinde oluşan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmış olacağız hem de sinek ve benzeri haşerelerin çoğalmasının önüne geçeceğiz." dedi.