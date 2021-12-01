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ÇAVUŞDAĞ KURU FASULYESİ TESCİLLENDİ - Son Dakika

ÇAVUŞDAĞ KURU FASULYESİ TESCİLLENDİ

01.12.2021 14:45

İZMİR'in Kiraz ilçesinde yetiştirilen Çavuşdağ kuru fasulyesine coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

İZMİR'in Kiraz ilçesinde yetiştirilen Çavuşdağ kuru fasulyesine coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Çavuşdağ kuru fasulyesi Ödemiş Ticaret Odası'nın başvurusu sonucu tescillenen 4 üründen biri oldu.

Kiraz ilçesinde yetiştirilen Çavuşdağ kuru fasulyesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Coğrafi işareti lansman toplantısına Ödemiş Ticaret Odası, Kiraz İlçe Tarım Müdürlüğü, Kiraz Ziraat Odası ve Kiraz Belediyesi yetkilileri ile üreticiler katıldı. Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş yaptığı konuşmada Kiraz'ın en güzide ürünü olan Çavuşdağ kuru fasulyesinin coğrafi işaret tescilinin sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek yaklaşık 2 yılın sonunda sürecin tamamlandığını belirtti. Üreticilerin yaptıkları bilgilendirmelerin ardından ürünlerin bir dizi testten geçtiğini söyleyen Eriş, "Fasulyemizin coğrafi işaret alınabilir özelliğinin olduğunu anlayıp girişimlerde bulunduk. Coğrafi işaret, belirli bir alan içerisinde bir ürünün ya da malın benzerlerinden ayırt edici özelliklerinin öne çıkarılarak bunların tescillenmesini içeriyor. Çavuşdağ kuru fasulyesi özel bir ürün. Öncelikle deniz seviyesinin 900 metre üzerindeki yaylalarda, doğal ortamda herhangi bir ilaçlama ya da gübreleme yapılmadan yetişiyor. Öncesinde tohumlar serpiliyor, ürün yetiştiğinde toplanıyor. En önemli özelliği doğal olmasıdır" dedi.

'MARKALAŞMA ADINA İLK ADIMI ATTIK'

Çavuşdağ kuru fasulyesinin protein ve şeker oranı olarak diğerlerinden çok daha üstün nitelikte olduğunu dile getiren Eriş şöyle devam etti: "Diğer fasulyelerden farkı Ege Üniversitesi ile birlikte yapılan laboratuar sonuçlarında tescillendi. Bu bizim dördüncü coğrafi işaretli markamız. Daha önce Çekişte zeytinyağı, Ödemiş köftesi ve Bozdağ kestane şekerine tescil aldık. Bunun yanında teneke tulum loru ve teneke tulumuna da garanti marka işaretimiz var. Tüm yöremizde 6 farklı ürünü tescillendirdiğimiz için mutluyuz. Markalaşma adına ilk adımı attık. Bundan sonraki coğrafi işaret süreci bir başlangıçtır. Üreticiler, müteşebbisler bu ürüne sahip çıkarak daha fazla üreterek satış rakamlarını arttırıp diğer fasulyelerden daha kıymetli olduğunu bilerek satışa sunmalı. Biz her desteğe hazırız. Fasulyemiz bir kültür ürünüdür. Köylerimizde düğün yemeklerinde sürekli fasulye pişirilirdi. Et yemeğinden daha çok tercih edilirdi. Üreticiler Ödemiş'te ya da başka bir yerde farklı ürünleri takas yöntemiyle alırlardı. Eskiden 1 kilo Çavuşdağ kuru fasulyesi 3 kilo zeytin edermiş"

'GÖRDÜĞÜ TEK SU ÇİFTÇİNİN ALIN TERİ'

Kiraz İlçe Tarım Müdürü Engin Özpınar da Kiraz'ın daha önce büyükbaş hayvan varlığı ile anılırken süt, kornişon salatalık ve yeşil fasulye ile de tanınmaya başladığını kaydetti. Ancak herhangi bir marka isimleri bulunmadığını ifade eden Özpınar, "İlçemizde, rakım itibariyle toplamda 6 mahallede fasulye yetişiyor. Gördüğü tek su çiftçimizin alın teri. Başka sulama imkanımız yok. Sadece ortama ekiliyor en son toplamaya geliniyor. Üretimi arttırmak istiyoruz. İlçemizin adı böyle anılacak inşallah" dedi. Kiraz Belediye Başkan Vekili Erol Çomak ise "Aslında biz bugün Türkiye'nin en lezzetli kuru fasulyesinin tanıtımını yapıyoruz. Yıllardır atalarımızdan duyduğumuz Kiraz'ın en yüksek yaylalarında yetişen lezzetiyle bölgemizde bilinen bir fasulyedir. Çavuşdağ fasulyesi Türkiye'nin en lezzetli fasulyesidir. Bölge insanı bunu daha çok ürettiğinde herkes bunu görecek" ifadelerini kullandı. Üretici Şakir İlgen (70) de şunları söyledi: "Her fasulye Çavuşdağ fasulyesi olamaz. Fasulyeyi her yerde yiyoruz. Ama Çavuşdağ fasulyesinin tadını bulamıyoruz. Rengi ve lezzetinin benzeri yok. Ben bir tabak yiyeceğime fasulye yiyorum. Bunun suyu yok gübresi yok. Yamaca ekiyoruz toplanacağı mevsimde gidip topluyoruz."

Konuşmaların ardından fasulye üreten üreticilere plaketleri verildi.

ÇAVUŞDAĞ KURU FASULYESİ TESCİLLENDİ
ÇAVUŞDAĞ KURU FASULYESİ TESCİLLENDİ
ÇAVUŞDAĞ KURU FASULYESİ TESCİLLENDİ
ÇAVUŞDAĞ KURU FASULYESİ TESCİLLENDİ
ÇAVUŞDAĞ KURU FASULYESİ TESCİLLENDİ

Hisarcık, Türkiye, Ödemiş, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇAVUŞDAĞ KURU FASULYESİ TESCİLLENDİ - Son Dakika


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