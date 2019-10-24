Son Dakika Haberleri: Çavuşköy'ün içme suyu şebekesi yenilendi
Son Dakika Güncel Çavuşköy'ün içme suyu şebekesi yenilendi

Çavuşköy'ün içme suyu şebekesi yenilendi

40 dakika önce

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, Çavuşköy'ün içme suyu şebekesinin yenilendiğini belirtti.

Çavuşköy'ün içme suyu şebekesi yenilendi, System.String[]

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, Çavuşköy'ün içme suyu şebekesinin yenilendiğini belirtti.


Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyün içme suyu şebekesinin çok eski olduğunu ve birçok bölümde yaşanan çatlaklar nedeniyle, su kaybı meydana geldiğini ifade etti.

Bir çok köyde şebeke yenileme çalışması yapıldığına değinen Kayhan, "Bu köyümüzün içme suyu şebekesi oldukça eski ve asbestli borularla döşenmişti. Gerek sağlık açısından zararlı olması ve gerekse şebekenin eskiyerek yer yer çatlaklar oluşması dolayısıyla, değiştirilmesi gerekiyordu. Şebekenin tarım arazisi içinden geçen bin metrelik kısmı, daha uygun bir hat üzerinden köye verildi. 110'luk kangal borularla yapılan çalışmalar, yaklaşık bir hafta sürdü şebekenin tamamını yeniledik." dedi.

Çavuşköy, Sorgun, Kayhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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