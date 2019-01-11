Çavuşlu Belediye Başkanı Arslan Zincirleme Trafik Kazasında Yaralandı
42 dakika önce
Çavuşlu Belediye Başkanı Arslan zincirleme trafik kazasında yaralandı Çavuşlu Belediye Başkanı Arslan'ın içerisinde bulunduğu aracın da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldiGİRESUN – Giresun'un Görele ilçesinde Çavuşlu Belde Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın içerisinde bulunduğu...
Çavuşlu Belediye Başkanı Arslan
zincirleme trafik kazasında yaralandı
Çavuşlu Belediye Başkanı Arslan'ın içerisinde bulunduğu aracın da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi
GİRESUN – Giresun
'un Görele
ilçesinde Çavuşlu Belde Belediye Başkanı Hüseyin Arslan
'ın içerisinde bulunduğu aracın da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon
'dan Giresun istikametine giden Merve C.'nin kullandığı 61 AAY 800 plakalı araca, İbrahim O. yönetimindeki 53 K 1195 plakalı araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Çavuşlu Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın da içinde bulunduğu 28 ADD 996 plakalı araç da kazaya karıştı. Çarpışmaların etkisiyle araçlar şerit değiştirirken kazada Merve C. ve Çavuşlu Belediye Başkanı Hüseyin Arslan yaralandı. Yaralı Merve Celep
, Görele Devlet hastanesine kaldırılırken, Hüseyin Arslan ise ayakta tedavi gördü.
Çavuşlu Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Biz normal yoldan giderken ışıklar yandı, kamyon yanımızdaki araca, araçta bize vurarak yolda ters döndü. Allah ölüm vermesin" dedi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:30 Kaynak: İHA
Cani Koca, Boşanma Aşamasında Olduğu Hamile Eşine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdırdı
Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı
Buzlanan Yolda Düşerek Beyin Kanaması Geçirdi! O Anlar Kamerada
Didem Soydan, Takipçisinin Cinsel Organlı Göndermesine Sinirlendi