Çavuşlu Göleti su tutmaya hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşlu Göleti su tutmaya hazır - Son Dakika

Çavuşlu Göleti su tutmaya hazır

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde inşaatı tamamlanan Çavuşlu Göleti, su tutmaya hazır hale getirildi.

Çavuşlu Göleti su tutmaya hazır, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde inşaatı tamamlanan Çavuşlu Göleti, su tutmaya hazır hale getirildi.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "Gölsu" projesi kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale iline yapılan 'Çavuşlu Göleti' su tutmaya hazır hale getirildi.Çavuşlu Göleti inşaatının tamamlandığının müjdesini veren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Çavuşlu Göleti'nde suyun tutulması ile 2020 yılında toplamda 2 bin 970 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirterek, "Bayramiç Çavuşlu Göleti'nin hizmete açılması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 4 milyon 362 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:45 Kaynak: DHA
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