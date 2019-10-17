Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili...
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili...

Çavuşoğlu: "(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili...

1 saat önce

Çavuşoğlu: "(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir çalışma olmayacak.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir çalışma olmayacak."

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:14 Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "mektup" açıklaması: En iyi cevabı Amerikan halkı vermektedir
Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi ABD, Erdoğan'ın "Güvenli bölgeye çekilsinler" şartını kabul etti ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektuba ABD medyası da tepki gösterdi

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