Çavuşoğlu: "(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili...
1 saat önce
Çavuşoğlu: "(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir çalışma olmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:14 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir çalışma olmayacak."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "mektup" açıklaması: En iyi cevabı Amerikan halkı vermektedir Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi ABD, Erdoğan'ın "Güvenli bölgeye çekilsinler" şartını kabul etti ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektuba ABD medyası da tepki gösterdi