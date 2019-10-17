Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir...
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir...

Çavuşoğlu: "(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir...

35 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. (3)

Çavuşoğlu: "(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir çalışma olmayacak."

Çavuşoğlu: (120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir...

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:43 Kaynak: AA
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