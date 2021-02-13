Çavuşoğlu: 15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor (2) - Son Dakika
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Çavuşoğlu: 15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor (2)

Çavuşoğlu: 15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor (2)

14.02.2021 00:02

DENİZCİLER, SABAH İSTANBUL'DA OLACAKDışişleri Bakanlığı, korsanlar tarafından kaçırılan ve dün kurtarılan 15 denizcinin, yarın sabah İstanbul'da olacağını duyurdu.

DENİZCİLER, SABAH İSTANBUL'DA OLACAK

Dışişleri Bakanlığı, korsanlar tarafından kaçırılan ve dün kurtarılan 15 denizcinin, yarın sabah İstanbul'da olacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, "Nijerya açıklarında Mozart gemisine düzenlenen baskında kaçırılan ve dün kurtarılan gemicilerimizin yarın saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na varmaları öngörülmektedir. Sayın Bakanımız da gemicilerimizi karşılamak üzere Havalimanı'nda bulunacaktır" denildi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA
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Dışişleri Bakanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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