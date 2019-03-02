Çavuşoğlu: 17 Ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması İçin Müzakere Ediyoruz (2)

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'MUĞLA'YA GİTTİM, BİR TÜRK OLARAK UTANDIM'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bursa'daki temasları kapsamında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda vatandaşlara seslendi.

'MUĞLA'YA GİTTİM, BİR TÜRK OLARAK UTANDIM'



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bursa'daki temasları kapsamında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda vatandaşlara seslendi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Partili Milletvekillerinin de beraberinde bulunduğu Çavuşoğlu, yerel seçimlerin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Dün Eskişehir'de olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Oradaki insanlar yanıp, tutuşuyorlar. Neden bir Bursa, Kayseri veya Konya olmayalım? Geçen hafta Muğla ve Aydın'daydım. Diyorlar ki; 'Neden burası Antalya gibi olmasın?'. İzmir, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi ama maalesef ki dünyanın en geri kalmış belediyesi haline gelmiş durumda. Muğla'ya gittim, bir Türk olarak utandım. Her yer çöp, sular kesiliyor, pis sular denize dökülüyor. Aydın'da, çeşmeden tuzlu su akıyor. Buraları bana 1994 yılı öncesindeki İstanbul'u hatırlattı. Hangi çağda yaşıyoruz" dedi.



'AVUSTURYA'YA BOZKURT VE RABİA İŞARETİ İLE GİRECEĞİM'



Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle Cumhur İttifakı'nın milletin ortak aklı olduğunu belirten Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekası için kurulmuştur. Bu ittifakın içinde vatanseverler vardır. Seçime kadar değil mezara kadar devam edecek bir ittifaktır. Karşıda da bir ittifak var. CHP, İP ve HDP var. Bu ittifakın içinde olan HDP kimin güdümünde? Kandil'in ve PKK'nın güdümünde değil mi? Meclis'te yüzlerine söyledim; 'Siz PKK'nın kuklasısınız'. Peki PKK bu koalisyonun içinde değil mi? DHKP-C yok mu? FETÖ yok mu? Hepsi var. Zillet ittifakının içinde olan biri bana sitem etti. Onlara 'terörist' diyormuşum. Bu ittifakın içinde, ne kadar terör örgütü varsa, Türkiye'yi bölmek isteyen varsa, hepsi bu ittifakın içinde. 'Kürdistan'da kazanacağız Batı'da yıkacağız' diyorlar. Bunları İP'nin yanında, CHP'nin yanında söylüyorlar. Bizim ittifakımız içinde 80 milyon vardır, 'Çanakkale geçilmez' diyen vardır, Kurtuluş Savaşı'nda olanlar vardır, Osmanlı'nın evlatları vardır. Bizim ayrımız gayrımız yok, biz terör örgütlerine karşıyız. Altını çizerek, söylüyorum; CHP marjinalleşen bir partidir. Tıpkı Avrupa'daki partiler gibi. CHP'nin içinde terörist cenazesine gidenler var. CHP'nin içinde DHKP-C'liler vardır. Sen önce kendi içini temizle. Nerede kaldı Atatürk'ün partisi? Bunlar Atatürk'ten geçinen asalaklardır. Türkiye'yi güzelleştirmek isteyenler buradadır, liderleri de Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'dir. Sizler bozkurt işareti yapıyorsunuz, bundan rahatsız olanlar var. Avusturya'da bozkurt ve Rabia işaretini yasaklamaya kalkıyorlar. Avusturya'ya bir elimde bozkurt, bir elimde Rabia işareti ile gireceğim."



Bakan Çavuşoğlu, daha sonra parkın içinde bulunan Osmangazi Belediyesi Emek Bilgi Evi'nin açılışını yaptı.

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