Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katıldı - BAKÜ
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Komiteden detaylar Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:26 Kaynak: AA
Komiteden detaylar
Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısına katıldı.
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