Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katıldı - BAKÜ
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katıldı - BAKÜ

Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katıldı - BAKÜ

1 saat önce

Komiteden detaylar Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısına katıldı.

Komiteden detaylar

Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katıldı - BAKÜ

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Filistin, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:26 Kaynak: AA
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