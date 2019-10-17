Çavuşoğlu: "20 mil yani 32 kilometre derinlikte Fırat'ın doğusunda, Irak sınıra kadar yani 444...
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Çavuşoğlu: "20 mil yani 32 kilometre derinlikte Fırat'ın doğusunda, Irak sınıra kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi... Bizim güvenliğimiz açısıdan da bu önemli."
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:12 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "20 mil yani 32 kilometre derinlikte Fırat'ın doğusunda, Irak sınıra kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi... Bizim güvenliğimiz açısıdan da bu önemli."
Tel Abyadlıların Barış Pınarı ile terörden arındırılan ilçelerine dönüşü sürüyor Teslim olan YPG'li teröristten kan donduran ifadeler: Kardeşlerimi keseceklerdi Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi Pence ile Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken anlar! Pence sarılmak istedi Erdoğan sadece tokalaştı