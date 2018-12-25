Çavuşoğlu 2018 Türk Dış Politikasını Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Muhataplarımıza S-400'ün tamamlanmış bir anlaşma olduğunu ve geri dönüşün olmadığını söylüyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Muhataplarımıza S-400'ün tamamlanmış bir anlaşma olduğunu ve geri dönüşün olmadığını söylüyoruz." dedi.



Çavuşoğlu, 2018 yılı Türk dış politikasını değerlendirme toplantısında gazetecilere gündemi değerlendirdi.



Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına ilişkin bir soruya, "Sıkışıklık olmaması için biz de o bölgelerde, BM'ye kaydını yaptırdığımız münhasır ekonomik bölgelerimizde kazılara başlıyoruz. Bir de KKTC'nin bizi davet ettiği alanlar var ki, KKTC'nin kuzeyinden, Karpaz bölgesinden başlayıp hatta kuzeyinden Türkiye tarafına doğru yine doğudan aşağıya doğru inen bir alan var. Bir de, bizim münhasır ekonomik bölgemiz var." yanıtını verdi.



Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) belirlediği parsellerin bir kısmıyla da çakıştığını ancak şu anda Exxon'un kazı yaptığı 10. parselle çakışmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Dolayısıyla o bölgelerde de biz şimdi sondaja başlayacağız. Ocak ayı içinde biliyorsunuz ikinci sondaj gemimiz geliyor." diye konuştu.



Çavuşoğlu, normal şartlarda bu geminin Karadeniz'de sondaja başlamasının planlandığını, ancak daha sonra bir kargaşa olmaması için bu bölgelerde kazıya başlama kararı alındığını kaydetti.



Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin sondaja karşı olmadığını, tek derdinin buradan çıkacak petrol ve gaz gelirlerinde KKTC'nin haklarının garanti altına alınarak korunması olduğunu söyledi.



"Tehdit karşısında tereddüt etmeyiz"



Çavuşoğlu, "Yarın sabah uyandığımızda YPG ya da SDG rejimle anlaştığını duyar ve rejimin de Fırat'ın doğusuna girme kararı aldığını duyarsak bu bizim açımızdan nasıl bir gelişme olur, tavrımız ne olur?" şeklindeki soruya, sınırın öbür tarafında bir terör örgütü varsa ve bu terör örgütü tehdit oluşturuyor ya da oluşturma potansiyeli taşıyorsa Türkiye'nin bu konuda gereğini yapacağını söyledi.



Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Yani burada ABD olmuş fark etmez veya bir başkası. veya rejim girdi diyelim ki sizin söylediğiniz gibi, burayı kontrol etti, anlaştılar ve YPG orada. Hiç tereddüt etmeyiz. Bu terör örgütü bize tehdit mi, tehdit. Kimin kontrolü altında olursa olsun bizim görevimiz ulusal güvenliğimize yönelik tehditi yok etmek. Şimdi PKK Kuzey Irak'ta var mı, var. Buralar Irak'ın toprağı mı, toprağı. Irak yönetimi var mı, var. Biz buralara giriyor muyuz, giriyoruz. Temizliyor muyuz, temizliyoruz. Suriye için de aynı şey. Fark eden hiçbir şey olmaz. Kim kontrol etmiş, kim var hiç farketmez. Çünkü bu bizim için bir ulusal güvenlik meselesidir, beka meselesidir. Bunu yapmak durumundayız. Bugün yapmazsak yarın bedeli daha ağır olur."



Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede terör örgütleri hariç herkesle iş birliği yapabileceğini vurguladığını, ancak Suriye'deki Esed rejimini kastetmediğini söyledi.



Bakan Çavuşoğlu, "Ben rejimi kastetmedim. Rusya'yı kastettim, aynı şekilde İran'ı da, koalisyonun içindeki ülkeleri de kastettim. Rejim burada YPG ile bir birleşmek istiyor, bir birleşmek istemiyor. Değişik konularda manevralara giriyorlar. Yani ikisi de güvenilmez. YPG de güvenilmez, rejim de doğrusu, güvenilmez. Esasen bizim yaptığımız iş bir taraftan Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğü bakımından da çok önemli, kritik. Rejimin burada YPG ile mücadele etmek gibi bir derdinin olduğunu da düşünmüyorum. " diye konuştu.



İran'ın terör örgütlerine ve bölgedeki gelişmelere yönelik tutumuna ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, "İran ile PKK'nın ya da PJAK'ın ilişkilerinde her zaman inişler çıkışlar olmuştur. Bazen sükunet sağlamışlardır, bazen çatışmışlardır. Ama şu bir gerçek ki, İran da şunu biliyor ki, terör örgütü terör örgütüdür ve bugün saldırmasa bile yarın saldırır ve terörle mücadelede de eşgüdüm şart." ifadelerini kullandı.



"Patriot alırız ama aldığımız S-400'leri iptal etmeyiz"



Türkiye'nin ABD'den patriot ve F-35 alımı ile Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alım sürecine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "F-35 konusunda en son yine telefon görüşmesinde de Trump yine (konuyu) kendiliğinden açtı. 'Siz önemli parçaları üretiyorsunuz, önemli bir ortaksınız, biz bu konuda gerekli talimatları verdik.' dedi." diye konuştu.



Türkiye'ye S-400'ü iptal edin diyenlerin de olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "En son muhataplarımıza S-400'ün tamamlanmış bir anlaşma olduğunu ve geri dönüşün olmadığını söylüyoruz." dedi.



Patriot'lara ilişkin ise ABD Kongresinin olur vermesi gerektiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Kongre'ye de söyledik: 'Bunun karşılığında S-400'ü iptal edin derseniz bu olmaz, bu tamamlanmış anlaşmadır.' Onlar da tabii şaka yollu, 'hiç bir zaman, hiç bir şey için geç değildir' diyorlar ama S-400'leri biz aldık. Bunları ne yaparız? İlerde ihtiyacımız da var. Hava savunma sistemine ihtiyacımız da var. Yaklaşık bir buçuk sene önce zaten Patriot almak istediğimizi de mektupla ABD'ye iletmiştik. Zaten dışişleri bakanlığının olur vermesi de bu talep üzerineydi. Patriot alırız ama aldığımız S-400' leri de iptal etmeyiz."



(Sürecek)

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