Çavuşoğlu: '24 Nisan' Kararnamesi, AİHM Kararlarını İhlal Ediyor
59 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un '24 Nisan' kararnamesi, AİHM ve Fransız Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını açıkça ihlal ediyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:36 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "Fransa Cumhurbaşkanı
Macron'un '24 Nisan' kararnamesi, AİHM ve Fransız Anayasa Mahkemesi
'nin kararlarını açıkça ihlal ediyor" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
, sosyal paylaşım sitesi Twitter
'daki hesabından açıklamalarda bulunarak, '24 Nisan' kararnamesiyle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'a tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un '24 Nisan' kararnamesi AİHM ve Fransız Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını açıkça ihlal ediyor. Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor. Önce kendi karanlık tarihine baksın. Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti" dedi.
- Ankara
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