Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu, '3 bin 614 Türk vatandaşını bu gece yarısına kadar getireceğiz' - Son Dakika
Çavuşoğlu, "3 bin 614 Türk vatandaşını bu gece yarısına kadar getireceğiz"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması (1) ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:40 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması (1) ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı.
Son Dakika İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor