Çavuşoğlu, "3 bin 614 Türk vatandaşını bu gece yarısına kadar getireceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, '3 bin 614 Türk vatandaşını bu gece yarısına kadar getireceğiz' - Son Dakika

Çavuşoğlu, "3 bin 614 Türk vatandaşını bu gece yarısına kadar getireceğiz"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması (1) ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması (1) ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşını bu gece yarısına kadar getireceğiz

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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