Çavuşoğlu: "31 Mart'a Kadar Gece Gündüz Çalışacağız"
1 saat önce
- Kepez "7 Bölge Ekibi Seçim Startı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kepez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "7 Bölge Ekibi Seçim Startı" toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:16 Kaynak: AA
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