Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "31 Mart'a Kadar Gece Gündüz Çalışacağız"

Çavuşoğlu: "31 Mart'a Kadar Gece Gündüz Çalışacağız"

1 saat önce

- Kepez "7 Bölge Ekibi Seçim Startı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kepez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "7 Bölge Ekibi Seçim Startı" toplantısına katıldı.

- Kepez
"7 Bölge Ekibi Seçim Startı"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kepez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "7 Bölge Ekibi Seçim Startı" toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:16 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez, Güncel
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