Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak"
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak'

Çavuşoğlu: "35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum'un açılışında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum'un açılışında konuştu.

Çavuşoğlu: 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:25 Kaynak: AA
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