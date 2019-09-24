Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, 4'lü bakanlar toplantısı'na katıldı
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Çavuşoğlu, 4'lü bakanlar toplantısı'na katıldı

1 saat önce

Çavuşoğlu, 4'lü Bakanlar Toplantısı'na katıldıABD, (DHA)- ABD'nin New York kentinde Türkiye, Irak, Ürdün ve Lübnan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Suriyeli Sığınmacılar 4'lü Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Çavuşoğlu, 4'lü Bakanlar Toplantısı'na katıldı

ABD, (DHA)- ABD'nin New York kentinde Türkiye, Irak, Ürdün ve Lübnan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Suriyeli Sığınmacılar 4'lü Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Hüseyin el Safadi ve Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Basil katıldı. Suriyeli sığınmacıların en çok bulunduğu ülke bakanlarının bir araya geldiği toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapılan çalışmalar ve Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Basına kapalı devam eden toplantıda Suriyeli sığınmacılarla ilgili gelecekte neler yapılabileceği görüşüldü.

Çavuşoğlu, 4'lü bakanlar toplantısı'na katıldı

Ürdün, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:16 Kaynak: DHA
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