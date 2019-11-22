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Çavuşoğlu: "5 ay gibi rekor denebilecek bir sürede başkonsolosluğumuzu açıyoruz"
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:49 Kaynak: AA
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