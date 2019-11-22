Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "5 ay gibi rekor denebilecek bir sürede başkonsolosluğumuzu açıyoruz"
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '5 ay gibi rekor denebilecek bir sürede başkonsolosluğumuzu açıyoruz' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "5 ay gibi rekor denebilecek bir sürede başkonsolosluğumuzu açıyoruz"

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuştu.

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Çavuşoğlu: 5 ay gibi rekor denebilecek bir sürede başkonsolosluğumuzu açıyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:49 Kaynak: AA
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