Çavuşoğlu, 56. Münih Konferansı'nda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, 56. Münih Konferansı'nda - Son Dakika

Çavuşoğlu, 56. Münih Konferansı'nda

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te gerçekleştirilen 56. Münih Güvenlik Konferansı'nın yapılacağı binaya geldi.

Çavuşoğlu, 56. Münih Konferansı'nda, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te gerçekleştirilen 56. Münih Güvenlik Konferansı'nın yapılacağı binaya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih şehrinde konferansın yapılacağı binaya geldi. Dün gece geç saatlerde Münih'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass'la ikili görüşme yaparak 56. Münih Güvenlik Konferansı temaslarına başlayacak. Bakan Çavuşoğlu'nun yirminin üzerinde ikili görüşme yapması ve MSC'de bugün öğle saatlerinde panelde konuşma yapması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 27-29 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan "Antalya Diplomasi Formu" konulu panelde Türkiye'nin dış politikası konulu bir konuşma yapması bekleniyor.

(Mehmet Koca/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:45 Kaynak: İHA
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