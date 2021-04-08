Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi

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Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Ayasofya İmamı Boynukalın görevinden ayrıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB Başkanlarının Türkiye ziyareti) Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır"

Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: '(AB Başkanlarının Türkiye ziyareti) Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır' - Son Dakika

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Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin