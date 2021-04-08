Çavuşoğlu: "(AB Başkanlarının Türkiye ziyareti) Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin AB Başkanlarının Türkiye ziyaretine ilişkin sorularını cevapladı. ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin AB Başkanlarının Türkiye ziyaretine ilişkin sorularını cevapladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB Başkanlarının Türkiye ziyareti) Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır"
Kaynak: AA
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